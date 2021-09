Kate Hudson sbarca a Venezia e fa come Coco Chanel, sul red carpet è una dea – FOTO

L’attrice americana Kate Hudson è arrivata al Festival di Venezia ricca di una bellezza mai vista prima

Kate Hudson ha condiviso la prima foto del suo arrivo a Venezia mentre era in una tipica barca taxi elegantissima. Indossava un abito nero scollato sia sulle gambe che sul decolletè, di una sensualità che non ha pari. Ha citato la magnifica stilista Coco Chanel e in una delle sue celebri frasi:”Prima di uscire di casa guardati allo specchio e togli qualcosa”. E lei ha fatto proprio così, ha indossato l’essenziale nella sua semplicità. Sul red carpet poi ha sfoggiato un abito rosso in tulle con delle trasparenze sulle maniche e sul torace e zona decolleté, firmato dalla Maison Valentino.

LEGGI ANCHE>>>Laura D’Amore la hostess più famosa d’Italia con un micro slip pazzesco – FOTO

Kate Hudson ha rubato la scena al Festival di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Eleonora Daniele, il retroscena che nessuno conosce: “Mi è capitato”

L’attrice di Bride Wars-La mia migliore nemica e di Come farsi lasciare in 10 giorni, ha illuminato il red carpet con un abito rosso di Valentino. L’attrice è apparsa in splendida forma per la premier del suo nuovo film Mona Lisa anche the Blood Moon diretto da Ana Lily Amirpour. L’attrice 42enne ha sfoggiato un look da vera diva hollywoodiana. L’abito di chiffon e tulle rosso con trasparenze grintose e audaci era totalmente inaspettato. Dopo l’ultimo parto, avvenuto 2 anni fa è tornata in forma più che mai. Il suo segreto? Il pilates e i workout che esegue quotidianamente.

La figlia di Goldie Hawn è uno schianto dopo tre gravidanze. I suoi consigli per chi vuole mettersi in forma è di fare lunghe camminate e aumentare l’intensità man mano. Per chi invece ha già una certa dimestichezza con lo sport, consiglia flessioni e crunch con la palla stabile. A seguirla è stata l’allenatrice di celebrità Nicole Winhoffer. Ma importante e fondamentale è stata anche l’alimentazione per l’attrice e il riposo. Mangia gelati proteici, carboidrati che poi smaltisce con gli squat e sciroppo con spezie e frutta. Pizza con le verdure e frullati. Insomma la star ha lasciato gli spettatori del Lido attoniti dalla sua bellezza e forma fisica.

Siamo abituati a vedere la bellissima Hudson in commedie romantiche, sono infiniti i film a cui ha partecipato di questo genere e tutti formidabili. La sua simpatia e irriverenza mescolati alla bellezza sono una formula vincente. Questa volta però la vediamo nei panni di un film fantasy, quello appunto presentato Domenica al Festiva di Venezia. Il film è d’avventura e viene definito come un omaggio a quelli degli anni ottanta e novanta. Se c’è lei il successo è garantito.