L’attrice e comica Katia Follesa è stata al Festival di Venezia in questi giorni dove ha ricevuto un premio importante

Katia Follesa quest’anno ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfilato su red carpet insieme al marito. Erano bellissimi e molto emozionati, si sono scambiati un bacio romantico e stretti la mano per tutto il tempo. La Follesa ha vinto il premio come miglior personaggio tv femminile dell’anno per aver portato comicità e ironia nelle case degli italiani.

Katia Follesa vince il premio come miglior personaggio tv femminile e si commuove

La fantastica Katia Follesa ha condiviso una serie di foto della sua giornata sul red carpet del Festival di Venezia. Per lei è stato un giorno emozionante perché ha ricevuto un premio importante. Sotto al post che mostra le sue foto in compagnia del marito, ha scritto qualche riga per spiegare la sua commozione. “Eh be..vinco questo:”Miglior personaggio tv femminile dell’anno per aver portato comicità e ironia nelle case degli italiani”. Me la tiro un pò..ricevo un importante premio e lo ritiro mentre sfilo sul red Carpet di uno dei più importanti Festival del Cinema del Mondo e come una bambina mi commuovo anche.

Grazie a tutte le persone che non ho deluso, a tutti quelli che nonostante le difficoltà che abbiamo vissuto si sono concessi un pò di leggerezza e di risate. Grazie a Notoria, a Gra, la numero Uno in assoluto. Grazie a Franchino. Grazie a mia figlia Agata. Ma sopratutto al mio primo spettatore, Angelo. Grazie per essermi stato sempre accanto e per avermi stretto la mano mentre mi tremavano le gambe. Non dimenticherò questa straordinaria esperienza”. Indubbiamente ha ottenuto un riconoscimento non da poco la Follesa, aver fatto ridere gli italiani in un momento difficile e terribile come la pandemia da covid è stata un impresa.

Ma se c’è qualcuno che poteva riuscirci era proprio lei. Ha illuminato le serate degli italiani con il programma LOL su Prime Video, condotto da Fedez e Mara Maionchi. Ha regalato perle divertentissime ed è arrivata fino alla fine della gara, grazie alla sua tenacia. Un premio più che meritato.