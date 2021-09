Un’apparizione di fuoco per la meravigliosa showgirl Aida Yespica. Il total red la inquadra come la “Numero 1”. Stavolta è “Leone d’Oro alla sensualità”.

La carismatica attrice e showgirl di origini venezuelane, ma di calibro internazionale per le sue molteplici collaborazioni professionali oltreoceano, quanto affermata star dalla divina bellezza, l’ex gieffina del reality “Grande Fratello Vip” nel corso della sua quinta edizione, Aida Yespica, si afferma come protagonista di queste ore grazie allo sfoggio di un look fiammante.

Quest’oggi la soubrette classe 1982, nata sotto il segno del Cancro, in attesa di una sua futura apparizione sul piccolo schermo della penisola italiana, tiene ad inaugurare stavolta e con immensa classe questi primi giorni di settembre nei panni di: “una delle donne più belle del mondo“.

Aida Yespica: “Leone d’Oro alla sensualità”, in rosso fiammante è la numero 1

