Barbara D’Urso ha condiviso una serie di foto all’esterno degli studi Mediaset a Cologno Monzese ed è subito polemica

Ogni cosa che la D’Urso fa diventa oggetto di critica e polemica, questa volta ha condiviso una serie di foto che la ritraggono all’esterno degli studi Mediaset a Cologno Monzese. La conduttrice sorride e si avvinghia alla ringhiera. Questo scatena gli haters. Ecco alcuni commenti:“Che risata forzata mamma mia quanto sei finta”. “Cosa c’è da ridere, ti hanno lasciato un solo programma, che dura mezz’ora, levando la pubblicità”.

Barbara D’Urso inizia la stagione televisiva ed è già nel mirino degli haters

Sui social non c’è pace per Barbara D’Urso. La scorsa stagione televisiva l’ha conclusa con molte critiche da parte degli utenti instagram, per il suo modo di condurre e per le notizie che ha scelto di trattare. Effettivamente la sua stagione dell’anno scorso non è stata delle migliori, si è registrato un calo di ascolti e Mediaset ha fatto finire anticipatamente uno dei suoi programmi e poi anche un altro. Questa stagione la D’Urso la ricomincia con un solo programma per ora e si tratta del suo quotidiano Pomeriggio Cinque. Ieri è andata in onda la prima puntata e sui social sono iniziati i commenti.

“Prima era trash, ora avere voluto dare un taglio “giornalistico” ma il risultato è: una pesantezza inenarrabile. Cose trite e ritrite. Non è un programma pomeridiano. Ci può essere leggerezza senza idiozie. Un’ora pure troppa. Non sapevate cosa dire”. Altri utenti confermano che le notizie trattate sono già state abbondantemente approfondite da altri programmi. Addirittura c’è chi l’accusa di aver copiato il format di La vita in diretta con gli ospiti attorno al tavolo. Ma non tutti i commenti sono negativi, arrivano anche degli apprezzamenti:“Finalmente niente più fronzoli e quell’ostentare una gioventù ormai sfumata (per quanto Barbara sia indubbiamente una bella donna).

Preferisco molto di più questo nuovo format del programma e questa Carmelita più sobria e composta! Dopo anni di teatrini trash, anche simpatici alle volte, penso sia ora di riporre nel cassetto tutto ciò e seguire una linea più differente. Promossa Barby!”. Mediaset ha scelto di cambiare il format del programma, portandolo alla durata di soli 50 minuti ed eliminando il trash dei nani, ballerini e altro. Ci si vuole concentrare maggiormente sull’informazione in maniera seria diventando un punto di riferimento informativo per gli spettatori.

I temi trattati sono, cronaca, politica e attualità. Ieri c’è stato il debutto i pareri sono contrastanti, vedremo se questo cambio di rotta funzionerò per Pomeriggio 5. Questa volta la D’Urso si gioca il tutto e per tutto. D’altronde deve competere con Alberto Matano e La Vita in Diretta che ha parecchio successo.