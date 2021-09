Maria Pia Calzone lascia a bocca aperta tutti, la sua bellezza, la sua eleganza, la sua dolcezza, fanno innamorare chiunque. Sul red carpet è divina.

Beneventana doc. Maria Pia Calzone è una delle donne ed attrici campane più apprezzata nel panorama cinematografico italiano, dai 10 ai 20 anni ha dedicato la sua vita allo sport, è stata una giocatrice di basket con notevole talento ma con gli anni ha scoperto la sua vera passione, la recitazione.

Subito dopo essersi laureata in Lettere all’Istituto Orientale di Napoli si è diplomata a Roma al Centro sperimentale di cinematografia in recitazione. Il suo primo esordio come attrice è stato nel 1988 quando ha recitato con Lello Arena in “Chiari di Luna”. Dopo tanta gavetta ed alcune comparse, l’attrice si consacra come tale nel film “Il conte di Montecristo” con Gérard Depardieu nella produzione italo-francese. Con Diego Abatantuono ha recitato nel cast di “Matrimoni”.

Citare ogni film e serie tv alle quali ha preso parte Maria Pia è impossibile, la sua vita, piena e soddisfacente, è costellata di successi ed oggi è una delle attrici più amate dal pubblico.

Sul red carpet è una star, eleganza, raffinatezza hanno il suo nome

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

“Ieri alla premiazione del premio Kineo. La magia del cinema e la consapevolezza dolorosa di vivere dalla parte del mondo in cui le donne e l’arte hanno diritto di espressione“, esordisce così Maria Pia su Instagram mentre ricorda i momenti passati la sera precedente.

L’attrice ha postato alcuni scatti dell’evento ed i 220mila follower sono impazziti di fronte a tanta perfezione ed eleganza. In uno splendido abito nero, con i capelli raccolti ed un trucco da cerbiatta, l’attrice conquista la scena senza troppa fatica, non ci sono occhi che per lei che come una diva di Hollywood si diverte a fare il suo ingresso trionfale.

“Bella, di quella bellezza vera, elegante, sobria. La bellezza di una donna unica, di quelle che se sei un uomo ti giri a guardare perché già solo lo sguardo colpisce. E se sei una donna la guardi ammirata per la bellezza del sorriso. Splendida…”, questo è solo uno dei tanti commenti che si possono leggere sotto gli scatti dell’attrice.

Il pubblico la ama, la sostiene, la venera, Maria Pia lascia il segno con estrema semplicità, quel segno che non sarà facilmente dimenticato .