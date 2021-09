“Una principessa sul Red Carpet”, Matilde Brandi dècollète invincibile alla sfilata dell’anno: pazzesca – FOTO

Matilde Brandi ha impressionato tutti nel più inedito degli eventi alla moda dell’anno. La “principessa” sul Red Carpet batte proprio tutti.

Il grande successo del magnifico “Red Carpet” di Venezia ha coinvolto innumerevoli volti d’autore dello spettacolo. Come di consueto accade ogni anno, eccezion fatta per l’ultimo in piena pandemia il Festival della “Mostra del Cinema” mette in campo diversi “colpi da novanta”, protagonisti sul grande e piccolo schermo.

Tra i personaggi più blasonati, con alle spalle diverse esperienze in questo settore si vanno ad aggiungere i nuovi volti che hanno fatto la voce grossa durante la scorsa stagione. Uno fra questi è certamente l’affascinante, Matilde Brandi.

L’ex gieffina reduce dall’insuccesso al Grande Fratello Vip 5 ha cercato di gettare acqua sul fuoco in seguito agli ultimi avvenimenti che hanno compromesso in parte la sua immagine di donna felice. Basta pensare alla separazione dal marito e ai continui dissidi tra i “banchi” dei programmi di gossip.

Le amicizie per lei si possono contare sulle dita di una mano. Per il resto, Matilde si è convinta a ripartire da “zero” e soprattutto da sè stessa

Matilde Brandi alla “Mostra del Cinema” di Venezia: spettacolo per gli occhi dei fan

