Natalia Paragoni, la decisione di chiudere il profilo: “Sono molto arrabbiata”

L’influencer è arrivata a una drastica decisione a causa di un danno arrecato alla sua immagine: cosa è accaduto

L’influencer e modella Natalia Paragoni, nota al pubblico anche per aver partecipato a Uomini e Donne e per la sua storia d’amore con Andrea Zelletta, si è ritrovata a fare i conti con una spiacevole sorpresa. Nelle scorse ore ha comunicato al pubblico la decisione di chiudere il profilo Instagram per sistemare una dubbia questione che l’ha vista protagonista. “Sono molto arrabbiata e dispiaciuta“, ha dichiarato. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE -> “Prontissima”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si preparano alle nozze?

Cosa è accaduto al profilo Instagram di Natalia Paragoni: la spiegazione dell’influencer

Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha comunicato ai suoi followers di un problema riscontrato con il suo profilo Instagram. L’influencer, che basa gran parte del suo lavoro proprio sui social, ha rischiato di dover dire addio a tutto quello che ha creato finora.

“Volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo“, scrive per poi spiegare meglio cosa è accaduto. La giovane ha infatti notato un aumento di followers improvviso e piuttosto sospetto che l’ha portata in pochi minuti a guadagnare migliaia di seguaci, portandola a raggiungere quota un milione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, primo concorrente uomo: una vera rivelazione

Natalia si è subito allarmata. “Temo che qualcuno abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi danno“, ha sottolineato. Esistono infatti dei meccanismi attraverso i quali è possibile acquistare un numero preciso di followers, molti dei quali risultano falsi. Questo potrebbe portare Instagram a rivelare attività sospette e sospendere, magari anche in maniera definitiva, un profilo.

“Sto cercando di risolvere il problema con la mia agenzia“, ha dichiarato prima di comunicare la decisione di rendere privato l’account. “Chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa“, per poi dirsi molto arrabbiata e amareggiata dell’accaduto.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, dopo “Drag Race Italia” chiamato per un nuovo progetto: i fan esultano

A differenza di chi potrebbe preferire questo tipo di sotterfugi, rischiando così spiacevoli conseguenze, l’influencer ha voluto continuare sulla scia dell’onestà. Da qui la decisione di prendere le redini della situazione, per salvaguardare il lavoro svolto in tutti questi anni.