Luisa Ranieri ha condiviso una serie di scatti su Instagram che hanno incantato il popolo del web. Il suo fascino è irresistibile.

Fascino intramontabile, bellezza unica, talento da vendere. Luisa Ranieri è tra le attrici e le conduttrici italiane più apprezzate nel Bel Paese. 47 anni, di Napoli, in questi giorni ha catturato l’attenzione per via della sua partecipazione al film autobiografico di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, in concorso alla 78esima edizione del Festival di Venezia. Nei ruolo della zia del regista, unico personaggio immaginario, l’attrice ha preso parte insieme al cast della pellicola alla prima del film durante la Mostra Cinematografica calcando la passerella rossa con indosso un abito strepitoso.

Un vestito lungo sino ai piedi dalla profonda scollatura e dallo spacco vertiginoso che ha lasciato tutti senza fiato. Dopo questa incredibile apparizione arriva un nuovo post sulla sua seguitissima pagina Instagram che ha incantato i suoi fan.

Luisa Ranieri, elegante e sportiva: il look fa sognare i fan

