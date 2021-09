La bellissima ex concorrente del reality show ‘L’isola dei famosi’ ha pubblicato un post che ha fatto girare la testa ai fan: che meraviglia!

La splendida trentenne, circa sei ore fa, ha condiviso un post composto da due foto, scattate al mare: mai visto nulla di più bello!

Mercedesz posa sdraiata a pancia in giù su un muretto, invidiato da mezza Italia e non solo…

Nella didascalia la fotonica ex naufraga dell’Isola dei famosi ha scritto: “Me to the moon“. Che tradotto vuol dire: “Io sulla Luna“.

La strepitosa figlia di Eva indossa un bikini bianco, che però è passato in secondo livello agli occhi dei fan: al primo posto c’è, senza dubbio, il suo incredibile lato b, che sembra essere stato disegnato con il compasso.

Siete proti a vedere la foto più zoommata del secolo? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Esibizione wonderful”, Mercedesz conduttrice per un giorno, dècollète spaventoso: pubblico in delirio – FOTO

Mercedesz, il fisico più bello che ci sia: non mancano i commenti di due amici e colleghi… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei il paradiso”, Mercedesz fisico coriaceo sfida le latitudini: l’essenza di una bellezza ad alta quota – FOTO

La favolosa influencer ha registrato un boom di visualizzazioni: il post è già virale!

Anche due personaggi molto noti del mondo dello spettacolo le hanno lasciato un commento sotto alle foto: si tratta dell’ex naufrago, disc jockey e conduttore televisivo Filippo Nardi (che le ha scritto “Allegria!”, riferendosi alla sua espressione piuttosto seria e pensierosa) e della magnifica attrice Guenda Goria, che le invia un cuoricino rosso.

Mercedesz, conosciuta su Instagram come @mjmemi, ha ricevuto giù più di 28.000 mi piace e quasi 270 commenti, tutti positivi e pieni di affetto.

Tra i messaggi scritti dai followers che la seguono sempre con tanta stima, si legge ad esempio: “Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza, opera d’arte“, “Bellissima come la madre”, “Sempre più bella”, oppure “Da togliere il fiato”.

Una cosa è certa: Mercedesz è semplicemente irresistibile!