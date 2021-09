Riccardo Scamarcio, un nuovo amore per lui. La liaison con un’attrice molto conosciuta

Riccardo Scamarcio è diventato recentemente padre di una bambina. Indiscrezioni dicono che abbia comunque lasciato la compagna e iniziato una storia d’amore con una famosa attrice

Una pellicola presentata fuori concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è sicuramente “La scuola cattolica”. L’opera, diretta da Stefano Mordini, racconta tramite immagini uno dei più efferati crimini degli anni ’70 avvenuti nel nostro paese: il delitto del Circeo.

Il film ha destato molta curiosità perché ha rivisto una famosa coppia ricondividere le scene. Si tratta di Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. I due sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore durata dieci anni e che ha infiammato le pagine nostrane della cronaca rosa, tra il 2006 e 2016. Si sono detti addio mantenendo affetto e stima reciprocamente.

Riccardo Scamarcio: un nuovo amore nato sul set

Dopo la fine della storia con Valeria Golino, a Riccardo Scamarcio sono stati attribuiti diversi flirt tra cui quello presunto con la showgirl Clizia Incorvaia che avrebbe causato la fine del matrimonio di quest’ultima con Francesco Sarcina, cantante e leader del gruppo musicale “Le Vibrazioni”.

Tuttavia, Scamarcio ha reso pubblica un’unica relazione: nel 2020 si è legato alla manager britannica Angharad Wood dalla quale ha avuto recentemente una figlia, la piccola Emily.

Secondo il sito Dagospia, però, la storia sarebbe già al capolinea. L’attore originario di Trani (in Puglia) avrebbe perso la testa per una sua collega, incontrata sul set del film “L’ombra del giorno” e con cui ha lavorato nuovamente su quello de “La scuola cattolica”.

Stiamo parlando di Benedetta Porcaroli. La ragazza classe 1998 è 19 anni più giovane del talentuoso Scamarcio. É conosciuta al grande pubblico per la sua interpretazione dell’adolescente Chiara Altieri nella serie drammatica Netflix dal titolo “Baby”.

Ha ottenuto la candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello e si è guadagnata il Premio David Giovani 2021 per la performance struggente in “18 Regali” a fianco di Vittoria Puccini ed Edoardo Leo.

É stata parte del cast di pellicole prestigiose come “Perfetti sconosciuti”, “Sconnessi”, “Quanto Basta”, “Una vita spericolata”, “Tutte le mie notti”.

É stata compagna dell’attore e regista Michele Alhaique ma, a quanto pare, la scintilla nata con Riccardo Scamarcio avrebbe posto un termine al loro legame.