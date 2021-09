Rocio Morales si sbottona su Raoul Bova: “E’ stato bellissimo”

Raoul Bova e Rocio Morales sono una delle coppie più seguite degli ultimi tempi, la compagna in un’intervista ha fatto delle dichiarazioni

Si sono conosciuti su un set in Grecia, precisamente a Paros e da lì non si sono più lasciati. Raoul Bova e Rocio Morales oggi sono una delle coppie più seguite e amate dal pubblico italiano.

Entrambi attori, complici sia nella vita privata e che professionale. Molto attivi anche sui social, ogni tanto condividono con i loro fan degli scatti mozzafiato.

Raoul Bova e Rocio Morales: la dedica della compagna all’attore

Rocio Morales, attrice spagnola e di fama internazionale, ha rilasciato un’intervista a Libero dove ha parlato in modo particolare della sua storia con Raoul Bova.

Riguardo all’inizio ha spiegato: “Quando ci siamo messi insieme Raoul arrivava da una separazione molto mediatica ed aveva già due figli.– ha affermato – Insieme abbiamo tenuto duro perché quando sei fedele ad un sentimento profondo chiacchiere e cattiverie ti scivolano addosso”.

Poi ha rivelato che il suo uomo sa amarla in modo libero e senza obblighi, l’attrice non sente la pressione addosso e sa che Raoul non la giudicherebbe mai e per nessun motivo al mondo.

Tra i due, fin dall’inizio, c’è stata empatia. Si trovavano sul set di Immaturi il viaggio a Paros, dove a distanza di anni sono tornati insieme alle loro figlie e l’attrice ha dichiarato: “E’ stato bellissimo”.

La prima impressione su Raoul Bova è stata positiva e tra loro è stato amore a prima vista. “Raoul è una persona che tratta bene il prossimo ed io l’ho subito percepito come una bella persona”. Ha ribadito.

Sembra che i due siano pronti a fare il grande passo, stanno pensando ad un matrimonio. Per il momento però nessun altro dettaglio al riguardo, ma c’è una novità: Raoul e Rocio arriveranno insieme su Canale 5 con una nuova fiction.