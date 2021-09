Sangiovanni irrompe sul web: “Giulia Stabile? Non sono il…” Sconvolgente

Arriva lo sfogo da parte di Sangiovanni che cattura l’attenzione del web. Il cantante non ne può più e rompe il silenzio

“Amici” sta per tornare su Canale5 ad emozionare il pubblico che da anni lo segue e si appassiona ai partecipanti e alle storie che nascono all’interno del talent. Nell’attesa, il web non fa altro che parlare della coppia di artisti composta da Sangiovanni e Giulia Stabile.

I due si sono conosciuti durante il programma e a quanto pare si sono innamorati. Lui cantante e lei ballerina sono arrivati insieme in finale.

Sangiovanni molla tutto, lo sfogo sui social

Una volta finito il programma, Sangiovanni e Giulia hanno deciso di continuare la loro relazione ma lontano da riflettori. Così si vivono la loro storia d’amore come se fossero due persone comuni, senza il bisogno di dover condividere sui social la loro intimità, come succede a tanti influencer o altri personaggi dello spettacolo.

C’è chi però non ha perso occasione di giudicare la loro scelta, mandando in giro voci infondate. Il cantante ha voluto rompere il silenzio e si è sfogato su Instagram attraverso una serie di storie che hanno spiazzato il web.

“Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità. – ha spiegato – Non siamo parte di gossip, non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte”.

Tra i leoni da tastiera c’è chi pensa che il successo di Sangiovanni sia arrivato solo grazie alla storia con Giulia, ma qualcuno a quanto pare si è perso un passaggio: il cantante aveva già fatto il botto prima di conoscerla con la canzone “Tutta la notte”.