Silvia Toffanin, in casa Berlusconi un’altra donna ha preso il suo posto. Il nome

Silvia Toffanin depone la corona in casa Berlusconi, a rubarle il titolo da regina è una new entry davvero speciale.

Silvia Toffanin non è più l’unica e sola di casa Berlusconi, la conduttrice deve fare un passo indietro e cedere il posto ad una new entry, ma di chi si tratta?

Nonostante il fatto che Silvia non si sia mai sposata con Pier Silvio (la scelta è stata presa di comune accordo in quanto secondo il loro punto di vista una firma non determina un legame) è stata per anni la regina indiscussa di casa Berlusconi.

La relazione con il figlio dell’ex Premier ed esponente di Forza Italia è iniziata nel lontano 2010, l’amore è stato un colpo di fulmine tanto da essere consacrato con l’arrivo di due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La famiglia vive a Portofino (Liguria) in un castello gigantesco e sia Silvia che Pier Silvio fanno avanti e dietro da Milano (dove lavorano) per preservare la loro privacy e serenità.

Silvia è stata più volte etichettata come la regina indiscussa di casa Mediaset (azienda di proprietà del compagno) e quest’anno avremo una novità, “Verissimo” il programma condotto proprio da Silvia andrà in onda sia sabato che domenica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Maria Pia Calzone, eterna bellezza sul red carpet. L’attrice non ha rivali – FOTO

Chi ha rubato il primato a Silvia? Federica, moglie di Luigi, nonché sua cognata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Fumagalli (@fedefumagallii)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Veronica Ruggeri, diavoletta tentatrice. Lo prende e lo porta via – FOTO

Federica Fumagalli è la moglie di Luigi (fratello di Pier Silvio), il loro amore dura da più di 10 anni con un lungo fidanzamento alle spalle. Federica e Luigi si sono conosciuti in un locale a Milano, dopo un amore davvero speciale si sono detti si in una cerimonia molto intima e off limits ai paparazzi. La coppia è in attesa del loro primo figlio che nascerà a breve.

Federica ha 31 anni, è molto bella, gentile e simpatica, è laureata in Giurisprudenza e lavora presso la MD Projects dove si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione. E’ molto seguita su Instagram dove vanta all’attivo 11,6 milioni di follower, per la posizione che ricopre però è molto riservata. Sul suo profilo si possono ammirare pochissime foto scattate con il marito in alcuni momenti felici.

Insomma, la bella Federica sicuramente da filo da torcere alla Toffanin, non sappiamo quali siano i loro rapporti dal momenti che a riguardo c’è molto riserbo.