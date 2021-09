Benedetta Mazza è ancora in vacanza e su Instagram sfoggia degli scatti mozzafiato, per lei le ferie non sono ancora finite

Conduttrice, attrice ed ex modella italiana, Benedetta Mazza è molto seguita dal web soprattutto dopo aver partecipato alla terza edizione del “Grande fratello vip”. Ma il suo esordio risale al 2008, quando partecipò a “Miss Italia” aggiudicandosi il quinto posto.

Oggi è un personaggio dello spettacolo molto conosciuto e su Instagram ha un seguito di quasi quattrocentomila follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata.

Benedetta Mazza, bikini mozzafiato e sorriso unico – FOTO

