“Un Posto al Sole” anticipazioni 8 settembre: Rossella trasgredisce e…

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole: Rossella decide di assecondare Vittorio e di trascorrere una serata trasgressiva dopo mesi di studio

Terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Marina prova a stare vicino a Fabrizio, ma le cose tra di loro si stanno complicando sempre di più. Ci stanno provando a far funzionare le cose ora che sono tornati a Napoli, ma quando erano a Londra erano decisamente più sereni e più felici. Anche Alice, ospite dalla nonna per qualche giorno, non ha potuto fare a meno di notare la differenza. Il lavoro sta giocando dei brutti scherzi sull’umore di Fabrizio, che a casa è sempre più nervoso.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Renato viene interrogato dalla polizia e racconta che, la sera dell’aggressione, non ha visto Susanna. Successivamente, la polizia lo scopre e questo complica la posizione di Renato. Lui sostiene di aver mentito per non finire inutilmente nella lista dei sospettati, ma questo certamente non serve a far sì che la polizia smetta di pensare che possa essere stato lui. Ed è così che le cose per Renato cominciano davvero a mettersi male: cosa ci faceva lì la sera dell’aggressione? Per dire a Susanna di smetterla di confondere suo figlio? Probabilmente è per questo che ha deciso di affrontarla, ma quello che è accaduto poco dopo non fa altro che mettere Renato nella situazione più scomoda del mondo.

Rossella decide di assecondare Vittorio e di uscire con lui per una sera, ma questa serata universitaria rischia di compromettere per sempre la sua vita universitaria e di scombussolarla più di quanto avrebbe mai pensato che potesse accadere.