Veronica Ferraro è un’incanto, l’abito azzurro e’ disegnato su di lei. Sublime – FOTO

La bella influencer Veronica Ferraro ha condiviso una serie di foto in cui appare incantevole per un occasione molto speciale

Veronica Ferraro è magnifica su instagram con un abito azzurro con le paiettes che ha indossato per un evento davvero molto speciale. Si tratta del matrimonio di una sua cara amica. Anche Giulia Salemi era invitata e ha anche preso il bouquet di fiori al lancio della sposa. Sarà la volta buona per la Salemi di sposarsi. Male è andata invece per la Ferraro, ma non ci ha nemmeno provato tanto ad agguantare il mazzo di fiori. Lei stessa ha scritto:”e un’altra occasione per evitare il bouquet, questa volta fingendo di sistemarmi il ciuffo”.

Veronica Ferraro ha trascorso una domenica all’insegna dell’amore

L’influencer e migliore amica e Chiara Ferragni, ha trascorso una domenica in mezzo a tanto amore. Ha partecipato al matrimonio di due cari amici. Insieme a lei c’erano altri note influencer come Giulia Salemi e Giulia Gaudino. Erano tutte splendide in questa occasione, insieme ai rispettivi compagni. Nessuna di loro sembra voler seguire le orme dell’amica sposa, convolando a nozze. Forse ancora non si sentono pronte a questo passo che non è cosa da poco. La Ferraro era una visione celestiale con le paiettes ieri, capelli a onda e trucco da diva.

L’influencer è tornata dalle vacanze in Puglia per assistere al matrimonio, un gesto molto altruista. Era lì per festeggiare il suo manager e caro amico. Hanno alloggiato in una location da sogno, con una piscina incredibile e in mezzo alla natura. Ora però dopo vacanze e matrimoni, si torna al lavoro con nuovi progetti. In questo momento è una delle testimonial di Apm monaco, il noto brand di gioielli che anche la Ferragni ha spesso sponsorizzato.

Continua poi a lavorare come influencer lanciando nuove mode con outfit strepitosi. Su instagram è seguita da ben 1,3 milioni di persone. Un traguardo importante che sicuramente deve anche alla sua amicizia con Chiara Ferragni. Le due sono spesso insieme in vacanza e a vari eventi, la loro amicizia dura da molti anni e adesso sono anche colleghe in vari progetti.