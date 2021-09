La conduttrice per la puntata di “Stasera Italia Weekend” ha scelto un look molto garbato con focus sul suo splendido décolleté.

La sua bio su Instagram è sintetica ma molto esplicativa di quanto vale il suo lavoro sul campo frutto di una lunga gavetta come professionista: “Giornalista (@ilfattoquotidianoit) e Conduttrice TV @staseraitalia weekend. “Gli immutabili” è il mio primo libro pubblicato da @lanavediteseo”.

Parliamo di Veronica Gentili, la meravigliosa conduttrice che arricchisce i palinsesti tv con la sua bravura e garbo nel raccontare i maggiori fatti di cronaca legati all’attualità nazionale e non solo. Vediamo come ha iniziato la settimana proprio dietro il bancone di “Stasera Italia Weekend”, il suo outfit ha alzato anche stavolta le palpitazioni dei fan a casa.

Veronica Gentili miete vittime, curve in primo piano che stendono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Alla conduzione dei suoi programmi la vediamo sempre impeccabile e composta con look androgini che ne esaltano la bellezza estrema. Anche ieri sera al timone della sua trasmissione ha scelto un abbigliamento molto ricercato composto da pantaloni dalla foggia maschile neri, sandali aperti sul collo del piede ed una camicetta color bianco perla aderente al corpo.

Nulla di così provocante se non fosse per l’ampia scollatura della blusa sul seno che ha scaldato la temperatura in studio e accecato i molti fan della giornalista che la seguono con entusiasmo da casa. Tanta femminilità mai ostentata ma riservata con garbo e dosata alla perfezione.

Da stasera inoltre vedremo Veronica impegnata con una nuova trasmissione, “Buoni o Cattivi”, il programma di Videonews in onda su Italia 1, che racconta spaccati della realtà italiana con storie vere in presa diretta dove il bene e il male si intercambiano in modo sottile e ravvicinato.

Il suo debutto oggi è con la puntata dal titolo “L’odio di strada” e vedrà come ospite Emis Killa, intervistato dalla conduttrice, come lei stessa ha annunciato proprio nelle sue Instagram stories.