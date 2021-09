Veronica Gentili è tornata a lavoro e la nuova stagione si prospetta per la conduttrice ricca di sorprese, su Instagram spuntano le prime foto

Classe 1982, di origine romana, Veronica Gentili è una delle conduttrici più seguite e note degli ultimi tempi. Sta cavalcando l’onda del successo e per lei si prospetta una bella stagione televisiva.

Dopo una prima parentesi da attrice, debutta come giornalista nel 2013 con “Piazza Pulita” per poi arrivare alla cattedra di “Stasera Italia weekend”. Il 2021 per lei è stato il coronamento di un sogno.

Veronica Gentili, posa accattivante e sorriso strepitoso – FOTO

L’estate 2021 per Veronica Gentili è stata un mix di emozioni e soddisfazioni, ha condotto per la prima volta in prima serata un programma tutto suo “Controccorente” e attualmente è impegnata con la trasmissione “Stasera Italia” e “Buoni e cattivi”.

Su Instagram spuntano già le prime foto della conduttrice intenta ad entrare in studio con look strepitosi. Mai volgare, sempre di classe, uno degli ultimi outfit è sublime.

Ha pubblicato da poco un post scattato sulle scale, dove indossa un tailleur acqua marina che la rende ancora più elegante. Il tacco a spillo non può mai mancare e i capelli sono sciolti.

Lo sguardo non punta mai all’obiettivo, è fisso verso l’orizzonte e il sorriso è timidamente accennato. “Sarà una lunga serata televisiva” scrive la giornalista sotto al post e immediatamente è pioggia di like e commenti come: “Affascinante” e poi ancora “Che bella che sei”. Per la conduttrice romana solo baci e applausi da parte del pubblico.

Si prospetta quindi un anno importante per la Gentili che non si è tirata indietro ed ha accettato la grande sfida di arrivare in prima serata. Sarà all’altezza? Il grande passo è stato fatto ed ora il pubblico non vede l’ora di seguirla e supportarla in questo percorso meraviglioso.