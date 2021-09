L’atletica diva, Valentina Vignali, opterà per delle sembianze angeliche dall’incantevole sensualità, il nuovo look sarà un vero capovolgimento.

Cambierà rapidamente idea in queste ore la nota cestita, influencer e modella riminese classe 1991, Valentina Vignali. Dopo essere anche lei giunta in prossimità del Red Carpet della 78esima “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica“, nella giornata di ieri, martedì 7 settembre, senza l’ausilio alcuni di tacchi a spillo, adesso il suo look subirà un inatteso capovolgimento.

Sarebbe stato “troppo scontato”, aveva affermato in tal modo le sue intenzioni durante il suo approdo in nella città dell’Arte, la stessa amatissima sponsor del brand di “2Bekini“, collaborazione realizzata con grande successo nel corso del periodo estivo appena conclusosi.

Valentina Vignali: “sexy angelo” incantevole, il capovolgimento lascia senza fiato

