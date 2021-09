“L’età per te è un optional”. Antonella Elia provocante: il vestito si alza, stacco di gambe e sensualità infinita – FOTO

Antonella Elia. La showgirl ha messo in pausa lo scorrere del tempo. All’età di 57 anni appare ancora come una fresca ragazzina. Le foto su Instagram sono una prova lampante

Il 9 Settembre 2021 è il trentesimo anniversario del programma “Non è la Rai”, fucina di quelle che, a partire dagli anni ’90 in poi, sarebbero diventate dive e showgirl del panorama dello spettacolo italiano.

Tra queste una menzione d’onore merita indubbiamente Antonella Elia, classe 1963, che grazie al varietà di Gianni Boncompagni ottenne subito grande popolarità che ha mantenuto negli anni a venire lavorando con tutti i più grandi della televisione. Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, pietre miliari indimenticabili e grandi maestri da cui ha carpito insegnamento e ispirazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ballando con le Stelle” colpo di scena sul cast, Milly Carlucci entusiasta: “Sarà un’edizione straordinaria”

Antonella Elia: il futuro misterioso dopo il “Grande Fratello Vip”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Antonella Elia si è reinventata in varie vesti nel corso della sua lunga carriera televisiva. Gli ultimi anni l’hanno vista partecipare più volte a tutti i più grandi reality show dei palinsesti televisivi. Nel 2012 è stata nel cast dei naufraghi de “L’isola dei famosi”, arrivando addirittura a vincere quell’edizione (aveva già partecipato nel 2004).

É stata concorrente a “Pechino Express”, al “Grande Fratello VIP 4” e a “Temptation Island” insieme al compagno, l’attore e doppiatore Pietro Delle Piane. Durante la scorsa stagione televisiva è stata opinionista in studio durante la quinta edizione del “GF Vip”, affiancando il presentatore Alfonso Signorini. Tuttavia, non è stata riconfermata nel suo ruolo a causa di uno scontro in diretta avuto con una delle concorrenti, Samantha De Grenet.

Antonella Elia, lontana dal piccolo schermo, continua a tenere un rapporto aperto con il suo pubblico grazie al suo seguitissimo profilo Instagram, dove apre sovente una finestra sulla sua vita privata. L’ultimo post condiviso la ritrae in una sequenza di quattro scatti in cui indossa un elegantissimo vestito rosso: le pose sono sensuali e ammiccanti. La bellezza senza tempo di Antonella Elia è lampante. L’anagrafe segna 57 anni d’età: assolutamente incredibile da credere per una donna che mantiene intatta una freschezza immutata nel tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Belen Rodriguez la mamma più bella, sfodera un fisico statuario dopo il parto. Il seno esplode – FOTO

“L’età per te è un optional. É come se non crescessi mai, sei sempre la ragazzina di ‘Non è la Rai’, bella” – scrive un utente tra i commenti.

La showgirl annuncia grandi progetti lavorativi. Di cosa si tratta? Nessuno spoiler ulteriore è trapelato. Si attendono novità dalla diretta interessata.