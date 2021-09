Antonella Mosetti, aperitivo bollente in piscina. Il cocktail sorseggiato in bikini immersa nell’acqua, curve esplosive in primo piano: sfacciata seduzione

La procace bellezza mediterranea di Antonella Mosetti continua a sedurre i fan a distanza di quasi 30 anni dal suo esordio in tv, avvenuto nell’iconico programma degli anni ’90 “Non è la Rai“. Non tutti sanno che la carriera dell’amata showgirl vanta importanti collaborazioni, sono infatti tantissime le esperienze che compongono il suo invidiabile curriculum, persino come attrice.

Tra queste, si ricorda la fiction “Una mamma per caso“, a cui ha preso parte recitando al fianco di Raffaella Carrà, o “C’era un cinese in coma” per la regia dell’inimitabile Carlo Verdone. Rilevanti anche le partecipazioni in ambito televisivo, svolte in programmi di estremo successo: “Ciao Darwin” come prima ballerina, “Paperissima Sprint” accanto a Mike Bongiorno, “Quelli che il calcio” nel corpo di ballo, protagonista anche a “Il Bagaglino“, fino alla partecipazione al “Grande Fratello Vip” del 2016, che ancora fa molto discutere.

A 46 anni dimostra di aver fermato il tempo, con la sua strabiliante avvenenza, molto gettonata sul web. Non si arresta la sua notorietà, che su Instagram totalizza il numero di oltre 680 mila followers, infatuati del suo fascino. L’ultimo scatto postato dalla showgirl su Instagram è un vero colpo al cuore per gli utenti, in un bagno di sensualità che toglie il respiro.

Antonella Mosetti, l’aperitivo è un elisir di seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)



Sguardo felino, chioma spettinata e focus sulle curve esplosive: queste le caratteristiche dell’ultimo post di Antonella Mosetti, che hanno fatto innamorare i fan su Instagram. In piscina, location di un’intero book fotografico condiviso sul social, esibisce la sua bellezza nel bikini da infarto, mentre sorseggia un cocktail immersa nell’acqua.

Il costume con strass ultra scollato evidenzia il décolleté esplosivo, ed il tatuaggio posizionato proprio nel punto più sexy. Gli unici accessori necessari alla showgirl per catturare totalmente l’attenzione del web sono gli occhi magnetici, irresistibile tentazione di seduzione per i numerosi followers. Un momento di relax per salutare definitivamente l’estate giunta agli sgoccioli, concedendosi un aperitivo che rende ancora più affascinante la sua immagine, per l’incanto dei fan che non desiderano altro che parteciparvi.

Tripudio di like, ed è assicurato il successo riscosso dall’ennesima foto mozzafiato della showgirl, che conquista il web: “Sono innamorato di te“, “Sei uno spettacolo“, “Che meraviglia“.