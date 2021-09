Aurora Ramazzotti, è il giorno più triste: vita sentimentale tutta da rifare

A quanto pare la storia d’amore di Aurora Ramazzotti ha raggiunto il capolinea, la figlia della Hunziker è tornata single

A far trapelare la notizia è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. A quanto pare dopo 3 anni la storia tra Aurora e Goffredo pare essere finita. I due non compaiono più sui social dallo scorso giugno. Al momento nessuno dei due ha proferito parola riguardo alla loro situazione sentimentale. Aurora si sta concentrando sul lavoro, ha infatti intrapreso una nuova avventura televisiva su Italia 1 insieme ad Alvin, si chiama Mistery Land.

LEGGI ANCHE>>>“L’età per te è un optional”. Antonella Elia provocante: il vestito si alza, stacco di gambe e sensualità infinita – FOTO

Aurora Ramazzotti torna single dopo 3 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gigi D’Alessio e Denise, l’amore cresce e la FOTO fa impazzire i fan. Anna Tatangelo reagisce cosi

Dopo tre anni di relazione e la condivisone di moltissime cose, tra Aurora e Goffredo sembra essere tutto finito. I due avevano anche trascorso il lockdown insieme a casa di lei e tra le due mamme c’era un bel rapporto. Ormai sembrava che dovesse sfociare in un matrimonio questa relazione e invece è finta di punto in bianco. Lui ha condiviso recentemente le sue vacanze da solo con gli amici. Lei d’altra parte sui social ha mostrato le sue di vacanze con la famiglia. E pensare che ad agosto erano insieme in Grecia con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a divertirsi spensierati. Dev’essere successo qualcosa di recente che abbia portato i due a dirsi addio.

Forse invece è una crisi passeggera. Qualcosa sicuramente c’è sotto, ma ancora da parte di Aurora non è arrivata nessuna conferma. Di fatti non si conoscono ne i motivi che abbiamo portato alla rottura ne come questa sia avvenuta. Ciò che appare certo invece è che i due sono molto lontani e non solo fisicamente. Per anni hanno condiviso immagini dolcissime insieme e sono apparsi molto innamorati. Anche la Hunziker era molto felice di questa unione. Eppure non sempre le cose belle durano. Forse i due litigavano per vari motivi e non hanno più retto.

Anche gli stili di vita diversi avranno inciso, lui è ingegnere e vive la sua vita in modo diverso rispetto alla Ramazzotti che punta alla carriera nel mondo dello spettacolo ed è seguita ovunque dal gossip e dai paparazzi. Una vita così è ingombrante e dopo tanto tempo forse comincia a pesare. Insomma attendiamo la conferma ufficiale della rottura, ma i loro rispettivi comportamenti sui social non lasciano spazio all’immaginazione.