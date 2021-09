Aurora Ramazzotti non usa più i social da giorni: la giovane svela il motivo in un VIDEO

Aurora Ramazzotti non si vede più sui social da qualche giorno. Il suo ultimo post risale al 26 agosto infatti: la giovane ha svelato il motivo

La influencer Aurora Ramazzotti ha spiegato su Instagram in una storia il motivo per cui è stata lontana dai social network e dovrà esserlo ancora per qualche giorno. La giovane infatti attraverso le sue storie è riuscita a comunicare la sua assenza che tanto preoccupa i suoi follower.

La figlia della conduttrice Michelel Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti è diventata già molto giovane una star proprio dei social, dove parla spesso di argomenti ancora tabù o poco trattati nel 2021 nel nostro Paese, come quando fa la sua “rubrichetta“.

Aurora Ramazzotti, il video dove spiega il motivo della sua assenza dai social

