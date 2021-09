“Brave and Beautiful” anticipazioni 9 settembre: Cesur rapisce Tashin

Brave and Beautiful è una delle serie tv turche più amate del momento: Cesur e Suhan, però, non stanno vivendo uno dei loro periodi migliori ad oggi

Penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la serie tv turca più amata del momento. Cesur e Suhan sono sempre di più ai ferri corti dopo quello che è successo: a causa della lettera, il ragazzo adesso è convinto più che mai che sia stato Tashin ad uccidere suo padre. Poi, la morte di sua madre avvenuta di recente, è stata la ciliegina sulla torta. Cesur al momento non vuole avere più niente a che fare con Suhan e la sua famiglia.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

O meglio, prima di tagliarli definitivamente fuori dalla sua vita, Cesur ha un’ultima cosa da fare e da capire. Così decide di rapire Tashin, lo tiene in ostaggio e lo interroga su quello che è accaduto. Lo tortura e, quando finalmente Tashin sta per confessare, si sente uno sparo e Tashin viene colpito. L’uomo viene trasportato in ospedale, e mentre è a letto parla con sua figlia Suhan. Le chiede di divorziare da Tashin e lei le promette che lo farà, ma prima vuole sapere pure lei quello che è successo con il padre di Cesur. Sono mesi oramai che ci girano attorno e anche lei, prima di divorziare dall’uomo di cui si è innamorata, vuole sapere se è il caso di fidarsi davvero di suo padre.

Per scoprire quello che accadrà tra di loro, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.