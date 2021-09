“Meno male che ci sei”, Caterina Balivo: abito tigrato a Venezia. Bellezza unica – FOTO

Caterina Balivo si trova ancora a Venezia in occasione della 78esima Mostra del Cinema: la foto con l’abito tigrato è una favola

La conduttrice Caterina Balivo è a Venezia in occasione della 78esima Mostra del Cinema e indossa un abito lungo tigrato che le sta una favola.

La 41enne di Napoli è stata immortalata dai fotografi accanto al suo Guido Maria Brera, anche lui molto elegante con un bello smoking. Mentre lei indossava questo fantastico vestito lungo molto particolare, tigrato, con il corpetto a fascia e la gonna voluminosa. L’abito era firmato Ermanno Scervino.

Caterina Balivo, la foto con l’abito tigrato a Venezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Nello scatto la bella conduttrice televisiva è ai piedi del Ponte Rialto nel capoluogo veneto, location della mostra più importante del cinema italiano. Uno dei suoi follower, particolarmente innamorato pazzo di lei, scrive nei commenti: “Meno male che ci sei tu“, facendole un bellissimo complimento.

I suoi fan l’adorano e non vedono l’ora di rivederla in TV a condurre un nuovo programma come ai tempi di “Vieni da me“.

La presenza confermata sul piccolo schermo della Balivo sarà come giudice della trasmissione condotta da Milly Carlucci “Il cantante mascherato” giunta alla sua terza edizione.

Durante la scorsa stagione la partenopea è piaciuta molto al pubblico a casa, che sarà certamente contento di rivederla insieme al resto della giuria. Quest’ultima però non è stata ancora tutta riconfermata ed era formata da Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Costantino Della Gherardesca, oltre naturalmente alla conduttrice.

Caterina Balivo (foto da Instagram)

Sempre la stessa presentatrice conduce anche “Ballando con le stelle” e vari rumors parlano di una partecipazione proprio di Caterina anche in questo dancing show, sebbene non come ballerina. Non si conosce ancora il suo ruolo ma ci sarà di sicuro da sorprendersi anche con il cast di ballerini che si va formando in questi giorni e di cui si sa ancora molto poco.