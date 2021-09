La conduttrice ha condiviso uno scatto direttamente da Venezia dove si è recata qualche giorno fa per il Red Carpet: magnifica accanto al Ponte di Rialto.

Attivissima sui social dove condivide con la sua nutrita community Instagram – ormai 1,4 milioni i follower all’attivo – ogni aspetto della sua vita privata e lavorativa, anche per il suo Red Carpet a Venezia la bella Caterina Balivo non ha voluto essere da meno.

In molti hanno gioito nel vederla sfilare accanto al marito Guido Maria Brera lungo quel tappeto rosso che ha visto alternarsi divi dello spettacolo nazionale e internazionale. Vediamo come ha deciso di salutare la città e lo scatto che ha dedicato a lei per annunciare come ha trascorso la serata ieri.

Caterina Balivo svela il suo segreto più intimo, aspetta tarda sera per farlo da sola

“Venezia grazie di essere unica, come me, per fortuna 🤪😂😂 Ps: a casa dormono tutti e io ne approfitto per iniziare a vedere la nuova stagione de #lacasadicarta. Voi l’avete già vista?” scrive lei a margine dello scatto che la immortala nel suo splendido abito lungo firmato Ermanno Cervino dalla fantasia tigrata.

Con alle spalle un Ponte di Rialto semi vuoto vista l’ora tarda con cui è stata scattata la foto, Caterina emerge elegantissima con il suo look a bustier senza spalline in georgette lamé con gonna a palloncino che si abbinava splendidamente alla tinta del paesaggio lacustre intorno a lei.

Piccolo scialle per ripararsi dalla frescura della sera umida e tanta gratitudine negli occhi che si porta dentro dopo il suo défilé al Lido di solo qualche ora prima.

Annuncia con garbo nella didascalia che accompagna questa istantanea, che, come in quella magnifica serata in cui era quasi sola ai piedi del monumento storico per viverne maggiormente in solitaria la magia, anche ieri sera, con lo stesso spirito ha assaporato le prime puntate della quinta attesissima stagione dell’amata serie Netflix.

I fan non si sono trattenuti nei commenti felici e concitati: “Spettacolare“, “Un sogno ad occhi aperti“, “Unica e impareggiabile”, eleganza e classe da vendere anche stavolta che ha fatto ottenere a Caterina oltre 16mila like.