La showgirl Claudia Ruggeri è senza freni su Instagram: la romana ha appena pubblicato una fotografia magnifica.

Tra le tante bellezze che popolano Instagram è impossibile non notare la fantastica Claudia Ruggeri. La showgirl diventata celebre per il suo ruolo ad ‘Avanti un altro’ sta vivendo un periodo d’oro sui social network e sta condividendo con estrema velocità scatti infuocati in cui mostra il suo fisico da dieci e lode.

Quest’oggi, seppur con una vena nostalgica (ne parleremo tra poco), Miss Claudia ha incuriosito gli utenti di Instagram pubblicando una fotografia eccezionale. La nativa di Roma è immersa a metà in acqua e potrebbe tranquillamente essere paragonata ad una sirena. Non a caso queste creature mitologiche, con la loro straordinaria bellezza, incantavano i pirati e i marinari per poi trascinarli in mare.

Claudia Ruggeri, fisico da paura: una sirena in acqua

