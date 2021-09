“Niente di più bello e puro”. Dayane Mello posa con il suo unico, grande amore. Tenerezza infinita – FOTO

Dayane Mello. La modella brasiliana ha scatenato una leggera polemica ultimamente. Gli animi si rasserenano, però, quando è in compagnia di una persona speciale

Programmi come“L’Isola dei famosi”e il “Grande Fratello Vip” hanno il merito di dare una spinta alla carriera di personaggi emergenti o una nuova linfa vitale a quella di vecchie glorie cadute nel dimenticatoio e che hanno bisogno di riaccendere i riflettori sulla propria persona.

La modella brasiliana Dayane Mello non si è fatta mancare nessuno dei due. Nel 2017 è stata nel cast dei naugraghi del reality di sopravvivenza, partecipando alla dodicesima edizione, in onda su Canale 5. Tra il 2020 e il 2021, invece, è stata tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia, classificandosi al quarto posto. Proprio sulle dinamiche del “Grande Fratello Vip 5” ha sollevato una polemica piccantella.

Dayane Mello: dolcezza unica nelle immagini diffuse su Instagram

Per portarsi a casa il primo posto alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello contava sui voti dall’estero, essendo molto conosciuta fuori dai confini italiani. A quanto pare, il televoto non sarebbe andato come pensava e il vincitore finale, com’è noto, è stato Tommaso Zorzi, molto amato dal pubblico.

“Amato? Ha fatto tanta dinamica quanto dormiva” – ha detto di lui la Mello. Non tutto il pubblico ha gradito questa uscita, replicando alla modella: “Rosichi perché ha vinto lui e non tu”. La risposta della modella brasiliana solleva il velo del dubbio, come se fosse subentrato un inceppamento nell’arrivo dei voti: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”.

Polemica chiusa? Non è detto ma ancora non sono giunte repliche dal diretto interessato. Gli animi di Dayane si placano in compagnia del suo amore più bello, il suo grande capolavoro.

Stiamo parlando della sua unica figlia, la piccola Sofia, nata nel 2014 dalla sua unione con il modello italiano Stefano Sala. Dal punto di vista familiare, la vita di Dayane è stata veramente difficile durante gli ultimi mesi. Mentre gareggiava al “Grande Fratello Vip” ha perso il fratello ventiseienne Lucas, deceduto in un incidente stradale. Pochi mesi dopo anche la madre, la signora Ivone Dos Santos, è scomparda a causa di un tumore.

Sofia, il suo sorriso speciale, i suoi espressivi occhi azzurri, sono un toccasana per mamma Dayane che la mostra con orgoglio su Instagram. La modella è seguita in tutto il mondo da oltre un milione di utenti, entusiasti per le immagini tenere in cui entrambe sono protagoniste.

“Niente di più bello e puro”, “Amore incondizionato”, “Meravigliose” – piovono commenti d’infinita approvazione.