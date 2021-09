“Domenica in”, le parole di Mara Venier sono virali – VIDEO

Mara Venier non sta più nella pelle, finalmente è arrivato il momento di tornare in studio e i fan non aspettano altro

Mara Venier, la conduttrice storica della Rai, è pronta per tornare a fare compagnia tutte le domeniche con il suo programma “Domenica in”. Quest’anno la presentatrice ha già parlato di alcune novità riguardanti in particolare la scelta degli ospiti.

A quanto pare ci saranno in studio anche persone comuni che condivideranno la propria storia con la zia Mara e il pubblico a casa. Ma le sorprese non finiscono qui.

Mara Venier e il messaggio ai fan – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

E’ emozionata e non sta più nella pelle la zia Mara che tra poco tornerà in studio con una nuova e imperdibile stagione di “Domenica in”. Il programma inizierà il 19 settembre e intanto su Instagram spunta un video con un messaggio molto commovente.

“Qui non si molla mai” urla a squarciagola la Venier, che nonostante il brutto periodo che sta passando riesce sempre a stare sul pezzo e a continuare la sua vita professionale.

A giugno, proprio gli ultimi giorni della scorsa edizione, ha subito un intervento ai denti che le è costato una paralisi facciale. Oggi è in via di guarigione, ma le cure non sono ancora finite.

Sotto al post appena pubblicato, sono in tanti a lasciare qualche commento come: “L’unica ragione valida per stare a casa la domenica” e poi ancora “Ti aspettiamo” e qualcun altro aggiunge “Te se ama”.

Mara Venier è un vulcano in eruzione, un fiume in piena che non ha nessuna voglia di fermarsi. Ama il suo lavoro e adora il pubblico che non la lasciano mai sola, per lei i fan sono il supporto ed è anche grazie a loro se oggi si trova ancora in prima linea su la Rai.