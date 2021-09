“Il ca******o non si vede”, Elettra Lamborghini senza freni stuzzica i fan: primo piano da brividi – VIDEO

La rapper e cantante twerkina, Elettra Lamborghini ammalia i fan con un primo piano illustre e parole forti: che sorpresa!

Era da molto tempo che non si faceva notare sulle piattaforme social. La bella, Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio direttamente sulle “stories” di Instagram, in cui spesso aggiorna i fan sulle vicende di vita quotidiana.

La “Twerkina” è protagonista non soltanto sul palcoscenico delle grandi occasioni, bensì anche nel privato. Un modo tutto suo, simpatico e allo stesso tempo vivace di entrare in confidenza con i fan.

In occasione di una performance video assai stuzzicante, la splendida cantante e rapper, figlia d’arte ha preso la parola e ha posto l’attenzione sul suo seducente completino “multicolorato”.

“Sto per fare qualcosa di speciale…” tuona la moglie di Afrojack, che ha preannunciato una sorpresa che si materializzerà soltanto tra tre mesi. Nel frattempo, la specialista della danza “twerkina” mostra di sfuggita il suo monumentale dècollète, per poi lasciarsi andare in uno “lapsus” dal sapore vivace: “Non si vede il capezzolo vero?”

Insomma, la Lamborghini non si smentisce quasi mai e nonostante un “digiuno” che iniziava a farsi preoccupante è riuscita a lasciare il segno anche solo per un attimo

Elettra Lamborghini, uno “screenshoot” della VIDEO performance ad elevata temperatura

