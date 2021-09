Elisa Isoardi ha stupito il popolo del web mostrandosi mozzafiato. Al suo fianco un ospite speciale con cui ha condiviso una pausa rigenerante.

Bellezza mozzafiato, fascino irresistibile, carisma innato. Elisa Isoardi non smette mai di conquistare il pubblico incantato anno dopo anno delle sue curve travolgenti. 38 anni di Cuneo, il suo nome è diventato noto a seguito della sua conduzione di famosi programmi televisivi e della sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Ex fidanzata di Salvini, nell’ultimo anno è entrata nel cast de “L’Isola dei Famosi 2021” che ha tuttavia dovuto abbandonare a causa di un incidente all’occhio. Tuttavia durante la sua permanenza in Honduras ha conquistato tutti con il suo fisico incredibile e la sua personalità unica. Persino il giornale inglese The Sun ha elogiato la sua bellezza durante il format.

Dopo l’avventura vissuta, in questi mesi estivi si è dedicata al riposo trascorrendo vacanze rigeneranti al mare. Tra attimi spensierati e buon cibo ha ricaricato le batterie in vista della nuova stagione. Di recente nelle storie ha condiviso un nuovo scatto che stupendo i suoi fan in cui si è mostrato al fianco di un ospite speciale.

Elisa Isoardi coccola gustosa: quell’ospite speciale

