Elisa Isoardi a letto non indossa nulla. La FOTO non è per cardiopatici

Elisa Isoardi come non te la immagini. A letto non indossa nulla, la foto è bella da vedere, ma attenzione…non è per cardiopatici!

Continua il periodo positivo per Elisa Isoardi, la conduttrice infatti dopo la partecipazione al dancing show su Rai Uno – “Ballando con le Stelle” – ha riscoperto una nuova versione di sé. Un modo di concepire la vita che l’ha portata anche sull'”Isola dei Famosi”. Il reality l’ha messa a dura prova ed oggi appare una donna più felice e forte che mai.

Il suo profilo continua ad essere spiato dai curiosi che la seguono fin dagli esordi e da tutti gli utenti che si perdono nella bellezza della 38enne. La donna subito dopo l’esperienza isolana aveva dichiarato di essere rinata e questo anche sui social si vede perfettamente.

GUARDA QUI>> Valentina Ferragni gambe incrociate e sguardo seducente, che bellezza – FOTO

Elisa Isoardi, a letto senza veli: una visione celestiale

Per saperne di più, vai su Successivo