L’arrivo di Elisabetta Gregoraci a Venezia78 è strepitoso, il Lido si infiamma con così tanta bellezza. Cosa riserverà per il red carpet?

Mancano tre giorni alla fine di Venezia78 e sono ancora tanti i vip che dovranno arrivare al Lido. Ogni anno il Festival del cinema è un evento unico e straordinario dove l’eleganza e la classe non mancano mai.

Oggi è toccato a Elisabetta Gregoraci fare la grande entrata e su Instagram la conduttrice ha già pubblicato alcuni scatti.

Elisabetta Gregoraci, il vestito per Venezia78 è un incanto – FOTO

E’ appena arrivata al Lido di Venezia, Elisabetta Gregoraci ha già sfoggiato un outfit mai visto prima. Le sue foto stanno già facendo il giro del web e sono in tanti ad essere curiosi su cosa indosserà per il red carpet.

Intanto, la conduttrice mostra le sue gambe lunghe e rigorosamente scoperte. Il vestito è stretto in vita per poi allargarsi. Ciò che rende tutto più bello è la fantasia: sull’abito bianco sono disegnate delle note musicali marroni e le rifiniture sono nere.

“The 78th Venice International Film Festival ! Buongiorno Venezia, è sempre un’emozione essere qui” Ha scritto l’ex signora Briatore sotto al post. Gli scatti in venti minuti hanno conquistato più di dodicimila like.

“Non è la prima volta che conquisti questo posto ma quest’anno hai spaccato ancora di più Eli” è uno dei primi commenti che si legge sotto alle foto, poi ancora “La meraviglia delle meraviglie”. Solo belle parole per una come lei.

Anche questa volta la Gregoraci ha fatto centro. Il sorriso magico e quel fisico mozzafiato la rendono perfetta, per non parlare della sua solarità e allegria che trasmette al pubblico. L’ex gieffina è una donna dalle mille qualità e i fan non possono fare altro che ammirarla e supportarla.