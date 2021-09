Federica Pellegrini riesce sempre strappare un sorriso ai suoi fan, a volte però la cosa diventa piccante e fa volare la fantasia.

La divina è una forza della natura, la sua vitalità, la sua gioia di vivere, la sua euforia sono contagiose, capello a caschetto biondo e viso sempre acqua e sapone, Federica Pellegrini con la sua personalità da eterna ragazzina riesce a fare sorridere sempre tutti.

La vediamo andare su e giù per l’Italia, ogni giorno un posto diverso a fare cose diverse, come sempre ci tiene compagnia in questi giorni di fine estate con le storiesIG e qualche scatto, i suoi fan la amano, ormai è davvero difficile fare a meno di lei.

Federica è indecisa, lo fa o non lo fa? Alla fine lo fa

Dopo l’addio al nuoto agonistico alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Federica Pellegrini non ha mai spesso di allenarsi, l’acqua è la sua vita, il suo elemento, è quel posto nel quale si sente se stessa, sicura e libera di andare al massimo.

Gli impegni lavorativi non le impediranno mai di scendere in acqua anche se ieri ha avuto qualche problemino ed il siparietto ha fatto morire dal ridere i 1,5 milioni follower su Instagram.

Nella storiaIG postata dalla nuotatrice la vediamo che si fa anima e coraggio prima di tuffarsi in acqua, le temperature ormai non sono più calde e di conseguenza anche l’acqua diventa più fredda. Federica immerge prima un piede per testare la situazione e nell’abbassarsi fa notare il suo sedere favoloso.

Poi la battuta del suo allenatore-fidanzato Matteo Giunta : “È bagnata, è umida, è acqua” e finalmente la divina si tuffa ed inizia a nuotare. Bracciata dopo bracciata arriva dall’altra parte della piscina in pochissimi secondi.

Federica ha ancora tanto da dare allo sport, la sua decisione di abbandonare il nuoto agonistico è arrivata alla soglia dei 33 anni, troppo “grande” anagraficamente per gareggiare ma tanto desiderosa ancora di farlo.

Nonostante l’età Federica è e sarà grande per quello che ha fatto nel buon nome dell’Italia, una campionessa mondiale ed olimpionica che ha portato il suo Paese sul tetto del mondo chissà quando la rivedremo.