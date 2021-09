“Gf Vip”, è già guerra tra due donne del cast: “Ci scontreremo sicuramente”. I precedenti

“Gf Vip”, è già guerra tra due donne che promettono di essere due protagoniste indiscusse della nuova edizione. I precedenti

Cresce costantemente l’attesa per la nuova edizione del “Gf Vip“, che vedrà Alfonso Signorini alle prese con una nuova, scoppiettante squadra di “vipponi”. Al suo fianco, in qualità di opinioniste, debutteranno la conduttrice Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Una coppia senza dubbio agguerrita e che non farà rimpiangere gli altrettanto amati Antonella Elia e Pupo. Nelle ultime ore, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, una delle future protagoniste del programma si è lasciata andare ad una confessione clamorosa in merito ad una collega: “Sono sicura che ci scontreremo“. Quali sono i precedenti tra le due?

“Gf Vip”, è già guerra tra due donne del cast: “Ci scontreremo sicuramente”

Non è ancora iniziata la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, ma tra i concorrenti gli screzi non si fanno attendere. Sophie Codegoni, ex protagonista di “Uomini e Donne”, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Chi, tramite cui ha fatto delle rivelazioni scottanti su Soleil Stasi. “Non so ancora dire con chi andrò d’accordo, vado a pelle. Tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è sicuramente la concorrente con cui mi scontrerò di più“: queste le dichiarazioni della modella, che non si trattiene mai quando è il momento di dire ciò che realmente pensa.

Tra le due, in realtà, non ci sarebbero precedenti. Entrambe sono state lanciate dal programma “Uomini e Donne”, a cui hanno partecipato in edizioni differenti. Soleil Stasi, nel 2017, fu la scelta di Luca Onestini, mentre la Codegoni è stata uno dei volti di punta della scorsa stagione. Nel parlare dell’esperienza che la attende fra meno di una settimana, Sophie ha aggiunto ulteriori dettagli.

“Siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse“: questa la sua spiegazione. Senza dubbio, tra le due concorrenti le scintille non mancheranno di certo. Sophie e Soleil, da perfette prime donne, sapranno come contendersi la scena.