Gigi D’Alessio e Denise, l’amore cresce e la FOTO fa impazzire i fan. Anna Tatangelo reagisce cosi

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono sempre più innamorati, ormai sappiamo che tra qualche mese diventeranno genitori e la gioia è incontenibile. Mostrano a tutti la loro felicità.

La bellissima e giovanissima Denise Esposito è la neo compagna del famosissimo cantante napoletano Gigi D’Alessio, classe 1992 e con 26 anni in meno al compagno, Denise ha fatto perdere la testa davvero a tutti.

L’ufficialità della relazione è stata data sui social, la coppia sta vivendo un periodo bellissimo in quanto Denise è incinta del suo primo figlio. Gigi non sta più nella pelle e non vede l’ora di diventare papà per la quinta volta, tutti nati da madri diverse.

Sposato dapprima con Carmela Barbato il cantante ha avuto con lei tre figli, Claudio, Luca e Ilaria. Gigi ha lasciato Carmela perchè innamoratissimo di Anna Tatangelo, i due hanno dato alla luce Andrea. Dopo qualche anno la storia tra i due cantanti finisce e Gigi ha ritrovato la serenità con Denise, dalla quale aspetta un figlio (il nome è ancora top secret).

Uno scatto di Denise ha fatto molto chiacchierare nelle ultime ore soprattutto perchè pare che Anna si sia infuriata.

Denise è felice come non mai, sarà una mamma sprint

Denise Esposito, neo fidanzata di Gigi D’Alessio, da napoletana doc ha postato una foto sul suo profilo Instagram seguito da 25 milioni di follower di fianco ad un enorme peperoncino. Per chi mastica di tradizioni partenopee sa che questa bacca è simbolo di buona fortuna.

Lo scatto ritrae la ventiseienne mentre sorride e si accarezza il pancino, questa è la sua prima apparizione “pubblica” in veste di futura mamma e lo ha fatto volontariamente senza passare per i magazine di gossip. La foto ha suscitato tantissimo interesse tra i fan della coppia, sono in milioni a fare il tifo per loro e sperando che il rapporto continui nel tempo.

In tutta questa vicenda Anna Tatangelo sembra che sia nera di rabbia con l’ex compagno Gigi ed i motivi sono prevalentemente tre.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Dagospia Gigi si sarebbe trasferito di nuovo a Napoli per stare vicino alla bella ed incinta Denise e che questa decisione avrebbe scatenato l’ira dell’ex compagna Anna Tatangelo (in passato molte volte criticata per essere stata la causa di rottura tra Gigi e l’ex moglie Carmela). Questo avrebbe fatto infuriare parecchio Anna perchè teme in un allentamento tra padre e figlio.

Inoltre la cantante si è legata al dito il fatto che avrebbe saputo della gravidanza tramite i giornali e non da Gigi ed anche il fatto che il cantante abbia deciso di rimettere su famiglia così presto.