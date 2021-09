“Le voto tutte e 3”, Giorgia Rossi, tris di FOTO da perdere la testa, l’occhio cade sul davanzale…

Giorgia Rossi ha da poco condiviso un tris di scatti che ha fatto impazzire i suoi followers. L’occhio cade inevitabilmente sul bikini clamoroso…

E’ il nuovo volto di DAZN, la piattaforma che a partire da quest’anno possiede i diritti di tutta la Serie A. Giorgia Rossi, che per molti anni è stata un punto di riferimento per i telespettatori di Mediaset appassionati di calcio, ha deciso di lasciare l’emittente per cominciare una nuova, elettrizzante avventura lavorativa. “Mediaset mi ha dato tutto quello che poteva darmi. Ho intuito che a DAZN potesse nascere qualcosa di bello“: queste le parole che la giornalista pronunciava appena due mesi fa. Sui social, i fan continuano ad appoggiarla in ogni sua scelta e a riempirla di complimenti. L’ultima compilation, in particolare, ha a dir poco paralizzato i suoi 400mila seguaci.

NON PERDERTI ANCHE —> Manila Nazzaro a ruota libera sulla collega: “Non la volevo al Gf, mi sta antipatica”

Giorgia Rossi, tris di FOTO da perdere la testa, l’occhio cade sul davanzale…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

NON PERDERTI ANCHE —> “Tale e quale show” plagiato. Arriva la risposta clamorosa di Carlo Conti

La giornalista sportiva, nuovo volto di DAZN, fa concorrenza all’altrettanto amata e seguita Diletta Leotta. Giorgia Rossi, dopo aver condotto per diverso tempo “Pressing Serie A” e “Pressing Champions League” sulle reti Mediaset, ha deciso di approdare sulla piattaforma che, in materia di calcio, svetta sicuramente rispetto alle altre. La Rossi, più volte, ha ribadito di essere consapevole del rischio a cui va incontro. Se a Mediaset la conduttrice poteva beneficiare di un contratto a tempo indeterminato, con DAZN la situazione è decisamente diversa.

Tuttavia, come si evince dal suo profilo Instagram, nulla sembra preoccupare la giornalista. Tramite la sua ultima compilation, Giorgia ha voluto condividere con i followers un momento davvero unico della sua vacanza in Sardegna. Distesa su un’amaca, la conduttrice sfoggia un sensazionale bikini color petrolio, che risalta la sua carnagione chiara ed i capelli biondi. Per gli utenti, è impossibile non soffermarsi sulle curve esplosive della Rossi.

“Le voto tutte e 3“, è la sentenza di un fan, rapito dalla visuale. Sono già quasi 8mila i likes al post. La conduttrice emana sensualità da tutti i pori.