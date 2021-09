Uno dei nipoti della Regina sta catturando l’attenzione. La sua personalità e i suoi prossimi impegni potrebbero portarlo a sostituire Harry. Ecco di chi si tratta.

Giovane, bello e fisicato. Uno dei nipoti della Regina Elisabetta starebbe mettendo in ombra Harry, in rapporti sempre più tesi con i reali. Si tratta di Arthur Chatto, nipote di Margaret, la sorella della Sovrana deceduta nel 2002.

Il 22enne, 29esimo nella linea di successivo, secondo figlio di Lady Sara Chatto, ha catturato l’attenzione in quanto è entrato nei corsi di addestramento per arruolarsi nella Royal Marines.

Una notizia che avrebbe riempito d’orgoglio la Sovrana, secondo quanto riportato dal The Sun, dandole sollievo in questi giorni tensioni. A Palazzo si sono scatenati infatti forti nervosismi a seguito delle nuove richieste di Harry e Meghan. La coppia desidera incontrare faccia a faccia Elisabetta, oltre che battezzare la secondogenita a Windsor. Proposte che hanno spazientito i reali mettendo in difficoltà la Regina. I traguardi di Arthur le avrebbero dato un po’ di sollievo.

Harry messo in ombra da Arthur Chatto: la Regina è orgogliosa del 22enne

Arthur Chatto potrebbe essere il sostituto di Harry? Dopo l’addio alla Royal Family il Duca di Sussex ha perso di recente il suo titolo di Capitano Generale dei Royal Marines. Se la sua carriera militare è sfumata, diverso sembra essere per il cugino. Infatti Arthur non solo è entrato nell’addestramento della Royal Marines ma potrebbe diventare il primo dei reali ad arruolarsi nel Naval Service britannico, tra le più importanti fanterie di marina.

Il fisico non manca di certo al 22enne che sfoggia muscoli definiti e un corpo allenato. La notizia dell’inizio del suo addestramento ha riempito di orgoglio la Regina che sembra riporre molte aspettative sul pronipote di cui ne apprezza il grande entusiasmo.

Forse Arthur ricorda tanto alla Sovrana il suo amato Filippo, scomparso pochi mesi fa, che a soli 18 anni era entrato nei Marines.