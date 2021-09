“Era da tempo che non lo mostravi”, Jessica Franceschetti, posteriore da “Medaglia D’Oro”: tornado di emozioni – FOTO

Jessica Franceschetti illumina il morale dei followers di Instagram con una foto solo per fotografi d’autore: incontenibile.

La web influencer vicentina, Jessica Franceschetti ha lasciato tutti i suoi followers di “sasso” durante l’ultima performance su Instagram, dal sapore vivace.

Ancora una volta la football lover veneta ravviva le giornate dei fan, in un Settembre fitto di impegni. Anche lei come poche festeggia il ritorno alla normalità come meglio non può, tra un turbillon di emozioni pure e commenti “spinti” da parte dei fan dal cuore di “pietra”.

Non poteva esserci di meglio che un fondoschiena da infarto fulminante ad aprire la giornata e condirla di passione. Nonostante la visuale in lontananza, la qualità resta di elevatissimo spessore.

“Non lo mostravi da tempo…” commenta in maniera “vivace” uno dei suoi followers, sorpresi nel complesso da un repertorio fisico di classe ed eccellenza in tutti i suoi punti.

Insomma siamo di fronte ad un posteriore da “Medaglia D’Oro” alle Olimpiadi e quel costume tirato fin su che si perde laddove non splende il sole del bel mattino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Antonella Mosetti esplosione di piacere. Il bikini è striminzito e parte lo zoom, V.M.18 – FOTO

Jessica Franceschetti senza freni su Instagram: la FOTO che accende la passione dei fan

PER VEDERLA VAI SU SUCCESSIVO