L’influencer e imprenditrice Kylie Jenner ha confermato di aspettare il secondo bambino su instagram con un video

La bella Kylie Jenner è stata negli ultimi giorni al centro del gossip per via dell’annuncio della sua seconda gravidanza. Tuttavia non aveva mai confermato ne lei ne la sua famiglia, e nemmeno il suo compagno Travis Scott. Oggi però l’influencer ha deciso di dare quella conferma ai suoi fan e lo ha fatto in un modo davvero dolce.

Kylie Jenner e l’annuncio della sua gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Per chi segue Kylie Jenner oggi è stata una giornata indimenticabile. L’influencer e imprenditrice ha confermato di aspettare il tanto atteso bambino numero 2. Erano anni che la Jenner voleva un secondo figlio, ma poi è arrivata la crisi con il suo compagno e padre di sua figlia Stormi. Dopo molto tempo a luci spente è avvenuta la loro riconciliazione, ma la Jenner non ha più voluto condividere molto foto e momenti con Travis Scott. Per evitare che se ci fosse stata un altra crisi, finissero nuovamente su tutti i giornali. Lo ha fatto per tutelare la figlia Stormi e anche per proteggersi dalla sofferenza. Pare che invece sia successo tutto il contrario invece.

La storia tra i due va a gonfie vele, così bene che aspettano un’altro bambino. Il tanto attesto secondo bebè che la Jenner desiderava tanto, è finalmente arrivato. L’influencer ha deciso di condividere la notizia con i suoi followers, in un modo molto dolce. Ha messo su un video che è visibile sul suo profilo, dove nella prima immagine mostra il test di gravidanza, poi la prima ecografia e infine la reazione di Stormi all’arrivo di un fratellino o sorellina. E anche la reazione della mamma di Kylie, che ha dichiarato che è stato per lei il giorno più bello della sua vita. O almeno uno dei tanti, dal momento che di nipoti ne ha davvero moltissimi.

La maggiore Kourtney ne ha tre, Kim la secondogenita ne ha 4, Chloe la terza ne ha una ma anche lei desidera averne un secondo e infine Kylie che è arrivata a quota 2. All’appello manca solamente Kendall, che al momento di figli non ne vuole sapere. Lei è molto presa dal suo lavoro di top model in giro per il mondo e non è pronta ancora a fare questo passo. Tuttavia è molto contenta per la sorella Kylie, ha ricondiviso il suo video con la faccina commossa.