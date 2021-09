L’attrice di Emily in Paris Lily Collins sorprende i fan, lo ha fatto di nascosto

Lily Collins ha decisamente sorpreso tutti quanti con un gesto inaspettato ma bellissimo, lo ha fatto di nascosto

L’attrice di Emily in Paris ha sorpreso i suoi fan su instagram pubblicando delle foto che riguardano un momento molto speciale della sua vita. Forse uno degli avvenimenti più importanti della sua vita e ha scelto di tenerlo nascosto fino all’ultimo. Poi ha deciso di condividere la sua gioia con i suoi 23,6 milioni di fan che sono contentissimi per lei e le hanno fatto le migliori congratulazioni.

Lily Collins si è sposata in gran segreto con l’amore della sua vita

L’attrice dell’amata serie tv di Netflix, Emily in Paris si è sposata il 4 settembre in Colorado con l’amore della sua vita in gran segreto. Solo ieri ha deciso di rendere noto al pubblico che la segue delle sue nozze. Ha condiviso tre foto incantevoli che ritraggono lei e suo marito in mezzo ai boschi proprio come una favola. Lei ha scritto una dedica a suo marito dolcissima:”Non ho mai voluto essere il qualcuno du qualcuno quanto voglio essere il tuo qualcuno e ora sono tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo ufficialmente diventati i nostri per sempre. Ti amo infinitamente e oltre”. Continua dicendo:“Quello che è cominciato come una favola è diventata la mia realtà per sempre.

Non sarò mai davvero in grado di descrivere con le parole questo weekend, ma magico è un posto giusto da cui iniziare”. Afferma di non essere mai stata più felice l’attrice. Nelle foto si vede l’abito da principessa firmato Ralph Lauren che ha indossato, bianco e tutto di pizzo con un cappuccio delicatissimo d’altri tempi. Ricorda molto il suo look quando ha interpretato Biancaneve nel film con Julia Roberts. Ebbene la favola è diventata realtà. Suo marito è il regista e sceneggiatore Charlie McDowell. Anche lui le ha dedicato qualche parla d’amore:”Ho sposato la più generosa, altruista e bellissima persona che abbia mai conosciuto. Ti amo”.

Il 25 settembre del 2020 lui le aveva chiesto la mano dedicandole queste parole:”In un momento storico d’incertezza e buio tu hai illuminato la mia vita. Amerò sempre la mia avventura con te”. Intanto i fan di Emily in Paris attendono con ansia di scoprire le nuove avventure di Emily e se ci sarà anche per lei un lieto fino così romantico. Anche se questa volta sarà difficile battere la realtà.