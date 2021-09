Linus rompe il silenzio su Celentano: “Un po’ frustrato”

Linus, direttore di Radio Deejay, si è lasciato andare a qualche parola di troppo su Adriano Celentano: da non crederci

Il pubblico lo conosce per il ruolo da direttore di Radio Dj, per la sua simpatia e allegria e per il suo talento. Stiamo parlando di Linus, conduttore radiofonico e televisivo che dal 1996 ha conquistato tutti con la sua energia positiva.

Presente come ogni anno al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani, non ha resistito e si è lasciato andare a qualche rivelazione su alcuni personaggi con cui ha collaborato.

Linus e il retroscena sul molleggiato

Nel corso dell’evento, Linus non è riuscito a trattenersi e dopo aver risposto a qualche domanda, ha parlato anche di alcune persone con cui ha lavorato nel corso della sua carriera.

Tra questi c’è Adriano Celentano, il direttore di Radio dj ha confessato: “Come è stato lavorare con Celentano? Umanamente utile, ma lavorativamente inutile: alla fine fa quello che vuole lui e ti senti un po’ frustrato”.

Poi però ha aggiunto: “Quando ero tra gli autori di 125 milioni di caz..te gli chiesi come mai non aveva ancora cantato la mia canzone preferita, Storia d’amore. – ha rivelato – Disse che non si ricordava le parole, perché lui ha sempre fatto pochi concerti dal vivo. La improvvisò nel suo salotto. Fu meraviglioso”.

Poi ha ripercorso alcuni step facendo riferimento a Jovanotti che ha esaltato con belle parole, per lui il cantante è un artista unico, curioso e sempre pronto a scoprire nuove cose.

Ha poi fatto riferimento a Elio e le storie tese. Linus lo reputa un doubleface, timido e riservato lontano dalle telecamere, capace di trasformarsi ogni volta che sale sul palco per regalare al pubblico grandi emozioni. E poi si è passati a Nicola Savino con il quale lavora da venti anni. I due si definiscono sposati.