L’attrice di fama internazionale, Úrsula Corberó, spiazza il pubblico del web presentandosi in un look succinto e folgorante. “Madre de Dios”, in tuta è irresistibile…

L’attrice spagnola, classe 1989, Úrsula Corberó è nuovamente protagonista dell’ultima stagione de “La Casa Di Carta“, serie televisiva conosciuta in tutto il mondo per il suo imprinting thrilleresco e psicologico firmato dal celebre Álex Pina. Il quale pur avendo, da appena cinque giorni, promosso il suo esordio sulla piattaforma streaming di Netflix anche nella penisola italiana, conquistato come previsto le aspettative dei suoi telespettatori.

La più marginale Nadia nella commedia “Sognando il nord“, nonché figura principale, nelle vesti dell’innamorata Rebeca, all’interno del dramma “L’albero del sangue” realizzato dal cineasta Julio Medem, ha nella tarda mattinata di oggi, 8 settembre, spiazzato il suo largo seguito con lo sfoggio di un outfit rivelatosi presto in grado di mandare in tilt i suoi osservatori.

Úrsula Corberó al naturale, web in tilt per la tuta aderente: “Madre de Dios”

