Matilde Brandi il davanzale prorompente esalta l’eleganza: “Sei formidabile” – FOTO

La showgirl e opinionista tv, Matilde Brandi ha reso felici i suoi followers in seguito ad uno scatto strabiliante che rilancia le sue ambizioni.

I followers di Instagram di Matilde Brandi sono rimasti davvero impressionati di fronte all’esuberanza fisica della showgirl.

Il tempo per lei sembra non trascorrere quasi mai, impeccabile in ogni angolo di una corporatura che non ha nulla da invidiare alla concorrenza spietata sui social e non solo.

Il simbolo del riscatto dell’opinionista tv è avvenuto proprio in seguito all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, dove Matilde è stata tra le protagoniste indiscusse. Gli altri inquilini della casa hanno fatto affidamento sui suoi consigli. Nonostante ciò non sono mancate le critiche e le stoccate degli addetti in studio: una su tutti Antonella Elia con le sue.

Dal reality, la showgirl sembra sia uscita con le “ossa rotte” per alcuni atteggiamenti non consoni al rispetto reciproco. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso con il marito che su due piedi ha deciso di lasciarla sola, in balìa di un destino avverso

Matilde Brandi dipinge di “passione” il suo profilo Instagram – FOTO

