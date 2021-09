Tir prende fuoco dopo scontro con un’auto: muore camionista, ferita una donna

Un camionista di 49 anni è morto in un incidente avvenuto ieri mattina tra il suo tir ed un’auto in via delle Industrie a Cambiago, in provincia di Milano.

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di ieri a Cambiago (Milano). Un tir, condotto da un camionista di 49 anni, si è scontrato con un’auto, alla guida della quale vi era una 44enne, in via delle Industrie, nei pressi dello svincolo dell’autostrada A4. Dopo lo scontro, il mezzo pesante ha impatto contro un albero e successivamente contro un palo prendendo fuoco. Ad avere la peggio l’autotrasportatore rimasto intrappolato nella cabina in fiamme. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’automobilista, rimasta ferita non gravemente, è stata portata in ospedale.

Un morto ed un ferito, questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 7 settembre, in via delle Industrie a Cambiago, comune in provincia di Milano.

La vittima è Roberto Florio, camionista 49enne di Trivento, in provincia di Campobasso. L’autotrasportatore, scrive la redazione de Il Giorno, si stava dirigendo presso una ditta di Masate per caricare della merce a bordo del suo tir. Per cause ancora da accertare, l’autoarticolato si è scontrato con una vettura, condotta da una donna di 44 anni. Un impatto violento a seguito del quale, il mezzo pesante si è schiantato contro un albero e successivamente contro un palo prendendo fuoco.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto il camionista dalla cabina in fiamme e lo hanno affidato ai sanitari che hanno potuto solo constarne il decesso. La conducente della vettura, rimasta ferita lievemente, scrive Il Giorno, è stata trasportata presso l’ospedale di Vimercate.

Intervenuti anche i carabinieri di Pioltello che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica e le cause del sinistro costato la vita al camionista.

Tra le ipotesi al vaglio, riferisce Il Giorno, quella secondo la quale la vittima possa essere stata colpita da un malore mentre era alla guida. Maggiori dettagli potranno arrivare dall’esame autoptico, disposta dall’autorità giudiziaria.