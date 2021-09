Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sposano? Il VIDEO non lascia dubbi

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più amate del momento: le cose tra di loro stanno diventando sempre più importanti

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate dal mondo dei social. D’altronde si sono conosciuti a Uomini e Donne tre anni fa e si sono innamorati davanti agli occhi di tantissimi telespettatori: da lì non si sono più lasciati. Hanno superato ogni aspettativa, la gente non avrebbe scommesso un centesimo su di loro e invece nel corso del tempo hanno dimostrato di tenere davvero l’uno all’altro e di avere in mente tanti progetti da fare l’uno con l’altro.

Andrea Zelletta e Andrea Natalia si sposano? Il video non lascia dubbi ai fans

Andrea durante lo scorso settembre è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, pronto a mettersi in gioco. In tanti pensavano che durante questa occasione avrebbe fatto lo stupido, tradendo la sua fidanzata, e invece ha dimostrato di essere profondamente innamorato e fedele della sua donna. Durante i mesi trascorsi nella casa ha capito ancora di più di volere accanto Natalia per il resto della sua vita, e non vedeva l’ora di tornare a casa per cominciare a realizzarli insieme a lei. Ieri Andrea ha messo un video su Instagram che ha insospettito i suoi fans: nel filmato, Natalia è felicissima e mostra gli anelli che porta al dito. Lui ci scherza su, facendo capire chiaramente di essere stato lui a regalargliene uno. Sarà un anello di fidanzamento o un semplice regalo per dimostrarle il suo amore?

Andrea e Natalia sono una coppia amatissima e i fans sarebbero molto felici di questa notizia, ma per il momento non hanno ancora spiegato bene la storia dell’anello. I due sono davvero pronti per convolare a nozze?