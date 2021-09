Nina Moric non smette di stupire su Instagram: la croata ha pubblicato anche oggi una fotografia sublime.

Nina Moric sa sempre come conquistare le copertine: gli aggettivi per descrivere la sua bellezza sono ormai finiti, mentre la sua sensualità non è assolutamente quantificabile. La showgirl e modella croata, da qualche tempo, pubblica con una costanza incredibile fotografie che infiammano in breve tempo Instagram.

Il corpo della 45enne è atomico, mentre le sue curve sono praticamente perfette. Nina non perde mai tempo e mette le sue forme in mostra sbaragliando la concorrenza delle cosiddette influencer. L’ultimo scatto apparso sul web ha lasciato tutti a bocca aperta: lo splendore della nativa di Zagabria è abbacinante.

Nina Moric in riva al mare con un costume esplosivo: che fisico!

Nina, con classe, eleganza e un pizzico di pazzia, ha postato uno scatto che ha velocemente fatto il giro del web. La classe 1976 indossa un costume impressionante: lo stile non è una cosa che si può comprare al supermercato. Le gambe della modella conquistano la scena e fanno impazzire tutti.

La Moric indossa curiosamente gli stivali nonostante sia in riva al mare. Quantificare il numero di complimenti che sono arrivati nello spazio dei commenti è una missione alquanto impossibile. “Fisico perfetto. La natura ti ha veramente graziata”, ha scritto un follower rimasto basito davanti a cotanta femminilità. “Bellezza suprema”, ha scritto un altro rimasto folgorato dallo scatto.

La Moric, lo ricordiamo, è la ex storica di Fabrizio Corona. I rapporti tra i due si erano incrinati in modo irreversibile: sul web non sono mancati attacchi, critiche, parole forti e minacce. Dopo tante battaglie, però, è tornata la pace tra il fotografo e la bella croata: un post su Instagram del nativo di Catania ha emozionato tutti.