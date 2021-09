L’attrice per la sua passerella veneziana ha scelto un look anni Venti che ben rispecchia la sua personalità spensierata e giovane.

Per la 78esima Mostra del Cinema di Venezia non poteva mancare neppure la bellissima moglie di Raoul Bova che è arrivata al Lido con un tailleur grigio topo con giacca corta e pantaloni a carota che ben enfatizzavano le sue gambe snelle e toniche.

Rocío Muñoz Morales ha indossato inoltre scarpe francesine basse stringate nere, borsa a spalla crema, occhiali scuri e capelli raccolti per un look casual ma ricercato. Curiosi invece di vedere come ha calcato il tappeto rosso nella settima giornata di anteprime cinematografiche in sala?

Rocío Muñoz Morales punta tutto sull’emozione: vestito svolazzante davvero unico

