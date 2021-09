“Hai le mani d’oro”, Rosalinda Cannavò, il massaggio sensuale senza Zenga. Visuale a luci rosse – FOTO

La bellissima Rosalinda Cannavò si concede un massaggio rilassante senza il suo Andrea Zenga. La foto ha ipnotizzato il pubblico del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Numerosissimi sono gli impegni di Rosalinda Cannavò, la splendida attrice che al “Grande Fratello Vip” ha conquistato il pubblico con la sua toccante storia e con la sua purezza d’animo. La fidanzata di Zenga, da poco rientrata dalle vacanze estive, ha presentato ai followers la nuova rubrica “Fragola e Panna”, tramite cui la modella ha intenzione di sensibilizzare il pubblico in merito ai disturbi del comportamento alimentare, da lei vissuti in prima persona. Questa mattina, la Cannavò si è concessa un massaggio rilassante che ha fatto venire la pelle d’oca ai fan. Rosalinda è parzialmente svestita e la visuale manda in escandescenza il pubblico. Cosa ne penserà Andrea Zenga?

NON PERDERTI ANCHE —> “Bella la bimba di Nacho”, i fan impazziscono per Cecilia Rodriguez, la FOTO fa perdere i sensi

Rosalinda Cannavò, il massaggio sensuale senza Zenga. Visuale a luci rosse – FOTO

Per vederla, vai su Successivo