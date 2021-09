Sangiovanni. Fabrizio Corona bacchetta il giovane cantante: “Sei solo un prodotto commerciale”

Sangiovanni. Il cantante emergente venuto fuori dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi ha ricevuto una tirata d’orecchi dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona

Sangiovanni è stato sicuramente la rivelazione musicale dell’anno 2021. Lo scorso maggio è arrivato al secondo posto al talent show “Amici” di Maria De Filippi dietro la sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Ha dominato le classifiche italiane nei mesi successivi. Il singolo “Lady” ha ottenuto la certificazione di quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Egual successo anche per la canzone “Malibu”, eletto tormentone dell’estate 2021, impossibile accendere la radio senza incappare nel pezzo almeno una volta.

Il giovane è stato investito da una polemica a causa di alcune sue dichiarazioni che hanno subito la replica di Fabrizio Corona.

Sangiovanni si lamenta e Fabrizio Corona risponde: è polemica

Sangiovanni si è recentemente sfogato sui social riguardo l’attenzione troppo pressante sulla sua relazione con la ballerina Giulia Stabile, ex collega nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Il cantante ha detto: “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti”.

A chi poi ha insinuato che ci possa essere stato un tradimento con la cantante Santa Manu, risponde: “Siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei (Giulia) abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy”.

Sangiovanni ha ricevuto tramite Instagram un rimprovero dall’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Ascoltando il suo sfogo, lo ha bacchettato in questo modo: “Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista”.

Ha poi rincarato la dose più duramente: “Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.